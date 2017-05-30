Успех в спортивных ставках: важно знать

>> Финансы >> 30.05.2017

Сегодня наблюдается повышенный интерес к тематике ставок на спорт. Благодаря качественной информации ресурса bonuscodebets.com, каждый может ознакомиться с обзорами наиболее оптимальных букмекеров. Необходимо тщательно подходить к этому вопросу. Ведь речь идет, фактически, об инвестировании средств. Кроме того, к моменту выбора букмекерской компании необходимо определиться с предпочитаемым видом спорта и типом ставок. Это должно присутствовать у оператора. Если так, то можно смело начинать увлекательную игру! Однако, важно изначально не забыть еще об одном нюансе.

Получение секретных промокодов


Изучая обзоры букмекеров на сайте bonuscodebets.com, рекомендуется всегда обращать внимание на бонусные коды, которые вводятся при предусмотренной регистрации в БК. Нецелесообразно отказываться от бесплатной опции, которую дополнительно дает букмекер. В целом, это позволит:
  • увеличить персональный банкролл;
  • в случае первых неудачных ставок, сохранить собственные средства и потерять только представленный бонус.

С чего начать?


Прежде всего, игрок должен сделать выбор наиболее интересного для себя вида спорта. Многие новички начинают с того, что ставят на все подряд. Как правило, это приводит:
  • к хаотичности игры;
  • как следствие, к уменьшению банкролла.
Исходя из этого, как минимум на начальной фазе, рекомендуется остановить свой выбор на одной спортивной дисциплине. Желательно, чтобы она была знакома игроку. Если вид спорта вызывает интерес у начинающего пользователя, то он сможет ориентироваться в нюансах и понимать тонкости. Соответственно, это самым позитивным образом скажется на итогах игры.

Кроме того, важно определиться с турниром. Если это, к примеру, футбол, то не нужно стараться охватить сразу все представленные первенства. Новичкам трудно одновременно ставить на разные чемпионаты. Следует помнить, что количество не является главной составляющей качества. Поэтому целесообразно сконцентрироваться на одном либо, максимум, двух турнирах. Пока пользователь считается новичком в беттинге, это можно назвать самым разумным решением. При этом, лучше всего выбирать национальное первенство, за которым можно следить более глубоко.

Как правильно ставить?


Далее, необходимо определиться с тем, какие типы ставок более всего интересны? Следует понимать, что современные БК предлагают множество типов ставок, наиболее популярными из которых являются:
  • ординары;
  • экспрессы;
  • системы.
И здесь важно сразу обратить внимание на то, что для начинающих любителей беттинга подойдут лишь ординары. Это обусловлено тем, что два других типа считаются более сложными. Они актуальны для более опытных игроков. Не следует обращать внимание на высокие коэффициенты. Как показывает реальная практика, успешны в игре те игроки, которые начали с ординаров. Они превосходны тем, что предполагают только одно состязание и, соответственно, один исход. Это позволяет или выиграть, или, как минимум, не проиграть много личных средств.

Важно уметь объективно оценивать свой текущий уровень. Это позволит накапливать опыт и иметь стабильный успех в спортивных ставках!





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