Систему инициативного бюджетирования введут в НАО

Положение о порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям НАО на проект поддержки местных инициатив, утверждено Администрацией округа. Документ раскрывает механизм, по которому местные инициативы могут рассчитывать на поддержку окружной казны. Субсидии из бюджета НАО на реализацию проектов распределяться будут по итогам конкурса между муниципальными образованиями. Объем субсидии на один проект не может превышать 1 млн руб.



Проекты, которые могут быть заявлены на конкурс, должны предполагать софинансирование из казны муниципальных образований не меньше 10%, участие местного населения не меньше 1% общей стоимости проекта. Участие предпринимателей будет только приветствоваться. Долю участия населения можно заявить в денежном и нематериальном эквиваленте. Жители могут взять на себя самостоятельное выполнение ряда работ.



Среди критериев конкурсного отбора будет учитываться эффект от реализации проекта в социальном плане, участие людей в реализации, выявление проблем населенного пункта.



Система так называемого инициативного бюджетирования даст возможность жителям муниципалитетов самостоятельно определять, какие проекты нужно реализовать в первую очередь на их территории. Финансирование местных инициатив направлено на привлечение граждан в бюджетный процесс. Подобный вид бюджетирования – это шанс жителям любого города или поселка самим инициировать и контролировать реализацию в жизнь собственных проектов, которые способны повлиять на улучшение их качества жизни.



Проект поддержки местных инициатив в мунобразованиях НАО запустили с этого года, и первый конкурс в рамках проекта должен состояться летом. Власти НАО считают, что это хороший способ самоуправления, потому что люди лучше знают, что им нужно, чем кто-либо другой.