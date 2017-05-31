Систему инициативного бюджетирования введут в НАО

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 31.05.2017

Положение о порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям НАО на проект поддержки местных инициатив, утверждено Администрацией округа. Документ раскрывает механизм, по которому местные инициативы могут рассчитывать на поддержку окружной казны. Субсидии из бюджета НАО на реализацию проектов распределяться будут по итогам конкурса между муниципальными образованиями. Объем субсидии на один проект не может превышать 1 млн руб.

Проекты, которые могут быть заявлены на конкурс, должны предполагать софинансирование из казны муниципальных образований не меньше 10%, участие местного населения не меньше 1% общей стоимости проекта. Участие предпринимателей будет только приветствоваться. Долю участия населения можно заявить в денежном и нематериальном эквиваленте. Жители могут взять на себя самостоятельное выполнение ряда работ.

Среди критериев конкурсного отбора будет учитываться эффект от реализации проекта в социальном плане, участие людей в реализации, выявление проблем населенного пункта.

Система так называемого инициативного бюджетирования даст возможность жителям муниципалитетов самостоятельно определять, какие проекты нужно реализовать в первую очередь на их территории. Финансирование местных инициатив направлено на привлечение граждан в бюджетный процесс. Подобный вид бюджетирования – это шанс жителям любого города или поселка самим инициировать и контролировать реализацию в жизнь собственных проектов, которые способны повлиять на улучшение их качества жизни.

Проект поддержки местных инициатив в мунобразованиях НАО запустили с этого года, и первый конкурс в рамках проекта должен состояться летом. Власти НАО считают, что это хороший способ самоуправления, потому что люди лучше знают, что им нужно, чем кто-либо другой.





Рекомендуем по теме:

Северодвинск благоустроит городскую среду за 42 млн руб.

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми

Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

297 тыс. руб. смогут в НАО получить соотечественники-переселенцы на открытие бизнеса

234 млн руб. Архангельская области получит на реализацию проекта "Мой двор"

10 представителей МСБ Карелии получат на модернизацию 16 млн руб.


В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Прием инкассаторских сумок

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета