Правительство Коми изыскало 115 млн руб. на коммунальные субсидии

Председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева в пояснительной записке к закону о льготных тарифах, обозначила основные моменты, которые могут быть внесены парламентом региона на ближайшей сессии.



Цена 1 гигакалории разнится в зависимости от района. Например, 1 тыс. руб. она стоит в Сыктывкаре, 10 тыс. руб. - в отдаленных населенных пунктах. Формирование цены зависит от вида топлива, используемого для подогрева воды, оборудования, протяженности сетей, количества потребителей. Льготный тариф применяются для того, чтобы снизить стоимость теплоэнергии.



На сессии Госсовет республики, которая состоялась в конце прошлого года, были установлены льготные тарифы на целый год. Но они были уставлены только для населения и на других потребителей распространялись только на 6 месяц, которые уже подходят к концу. Правительство Коми выделило 115 млн руб., чтобы субсидировать тариф для прочих потребителей теплоэнергии. Согласно расчетам, размер индексации будет составлять 15%.



Н. Дорофеева подчеркнула, что в федеральном законе льготные тарифы для этой категории вообще не обозначены, и Коми – регион, в котором используют такой вид поддержки предприятий.



Введение льгот вызовет дополнительные расходы потребителей. Это будет стимулировать изыскивать новые источники энергосбережения (утепление крыш, фронтонов).



Депутаты также внесли предложение по допподдержке прочих потребителей - субсидирование перевода мощностей на экономичный вид топлива, а органы самоуправления должны актуализировать программы энергосбережения.



Справка. Республика оказалась в долговой яме, потому что прежняя власть использовала коммерческие кредиты под большие проценты. В 2017 г. республика должна заплатить 21 млрд руб.