Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

В Коми все обсуждают воспитанников коррекционной школы-интерната, которых заставляли вырубать опасное ядовитое растение - борщевик Сосновского. Дети получили ожоги, факт которых министерство образования республики отрицает, а следственное управление возбудило уголовное дело.



Дети с ограниченными возможностями в интернат приезжают со всей республики. Здесь их приучают к труду, в качестве которого уже три раза заставляли рубить борщевик.



Борщевик Сосновского впервые высадили в Коми в 1951 г как корм для крупного рогатого скота. Растение быстро разрасталось и стало для местного населения настоящим бедствием. Его сок содержит светочувствительные компоненты, под воздействием солнца приводящие к сильным ожогам и даже слепоте.



Воспитанникам интерната выдавали лопаты, но давали защитных средств, что стало причиной ожогов.



Республиканское министерство образования выехало в интернат с межведомственной группой, состоящей из представителей ведомства, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних. 5 детей действительно обожглись борщевиком в разное время и не в результате сельхозработ, а по неосторожности. Кто-то решил пройти через заросли борщевика, кто-то упал на растение, а кто-то искал в траве игрушку. Но воспитательница интерната Н. Прощенко утверждает, что детей отправляли на уборку травы 14, 15 и 17 июля.



Правду выяснит следователи. Следственный комитет по поручению председателя СК А. Бастрыкина ведет доследственную проверку. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 286 УК РФ относительно превышения должностных полномочий.



Ожоги детей стали причиной проведения более тщательной проверки в данной школе-интернете на предмет соблюдения других правил и норм. Также будут проверены и другие интернаты региона.