Архангельские ливни обнажили очередной брак в работе дорожников

Архангельская область >> Происшествия >> 05.08.2017

Обилие ливней привело к тому, что дороги Архангельска начали проваливаться и в асфальте появились дыры. Во время дождей по некоторым дорогам просто невозможно проехать.

Наконец стихия отступила, вода сошла и обнажила кошмарное зрелище, особенно возле Тимме, 2. Соцсети полнятся красноречивыми фотографиями, свидетельствующими о нарушении технологии строительства дорог. Грунт не должен вымываться из-под асфальта, но на деле – под покрытием практически ничего нет, кроме толщи воды. Глубина такая, что можно даже утонуть.

Рядом с аварийной дорогой расположен Следственный комитет. Правоохранителям следовало бы обратить внимание на возмутительную ситуацию. В период проливных дождей практически все архангельцы задавались одинаковым вопросом: где ливневая канализация? Город оказался не готовым к солидным осадкам и скорее напоминал северную Венецию.

Похоже, Архангельск уже не выдерживает ни морозов, ни дождей. Минувшей зимой отремонтированное дорожное покрытие начало трескаться при первых морозах. А с приходом весны в поморской столице вместе со снегом уже традиционно сходит и асфальт… Гости города искренне удивляются дорожной инфраструктуре большого города и отмечают, что даже в области не видели таких ужасных дорог.

Ситуация страшит тем, что невозможно предвидеть, где в следующий раз провалится дорога. Можно идти по улице и в один момент оказаться под асфальтом. Особенно сложно приходится автолюбителям: им приходится ездить практически по «минным полям». В некоторых местах лужи занимают всю проезжую часть и невозможно увидеть опасные ямы.

Но, похоже, пока следует уповать лишь на собственную аккуратность и осторожность. Периодически проводимый ямочный ремонт почему-то оборачивается появлением большего числа опасных участков дорог.





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