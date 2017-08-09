Аварийный мост в Мурманской области: как быть?

В Кольском районе Мурманской области в критическом состоянии находится мост через реку Кола у поселка Шонгуй. Он был построен еще в 50-х г.г. прошлого века. С тех пор здесь ни разу не проводился ремонт. В 2014 году сооружение было признано аварийным. Но только месяц назад он был окончательно закрыт для проезда. Накануне, в администрации Кольского района был поднят вопрос о том, как быть и обеспечить проезд?



Средства на сооружение нового моста, который обеспечит движение транспорта, отсутствуют. Необходимо не менее 150 млн. рублей, которых нет в казне Кольского района. Исходя из этого, было принято промежуточное решение. Сначала будет демонтировано старое сооружение. Затем, построят новый мост, но рассчитанный только для пешеходов. Этим займется администрация поселения городского типа Кильдинстрой, в который входит поселок Шонгуй.



Что касается обеспечения проезда для жителей, медиков, рыбаков и военнослужащих, то принято решение об альтернативном маршруте. Это должно избавить от неудобств всех лиц, которых они могут коснуться. Для того, чтобы попасть в левобережную часть поселка, придется теперь ехать либо через городское поселение Кильдинстрой, либо через ж/д станцию Магнетиты.



При этом было отмечено, что нынешнее состояние дорог оставляет желать лучшего. Учитывая этот факт, специалисты из Кольского района, а также военные планируют относительно выровнять дорожное полотно и засыпать наиболее крупные выбоины и ямы. Кроме того, было принято решение о временной приостановке выдачи участков под застройку дач и домов на левом берегу поселка Шонгуй.



Наряду с планом оперативных мероприятий, было принято решение об обращении в региональный правительственный орган Мурманской области. Суть обращения заключается в просьбе о выделении необходимых для комплексных работ средств. Также была достигнута договоренность с военными о том, что они вмешаются, если возникнет ЧС.