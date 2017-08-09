Бывший сотрудник УФСИН осужден за взятки

Плесецкий районный суд Архангельской области вынес приговор в отношении 34-летнего бывшего инспектора надзорной группы ИК №21 ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области.



Упомянутая в сообщении колония находится в Плесецком районе области, а именно - в поселке Икса. Инспектора, работавшего в данном заведении, обвинили в нарушениях, соответствующих статьям Уголовного Кодекса РФ "Получение взяток" (по двум эпизодам) и "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия". Следствие установило, что сотрудник исправительного учреждения, действуя вопреки служебным интересам и нарушив прописанные в приказах требования, способствовал получению осужденными мобильных телефонов в обмен на взятку, в то время как согласно с действующими правилами, заключенные, отбывающие срок в исправительных учреждениях, не могут обладать подобным имуществом.



Сотрудника ИК задержали 19 апреля нынешнего года. Задержание было произведено сотрудниками регионального Управления ФСБ РФ по Архангельской области, а также сотрудниками Управления ФСИН. На основе вышеупомянутых статей было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования задержанный признал свою вину и способствовал раскрытию уголовного дела. Учитывая наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, а также другие обстоятельства уголовного дела, суд приговорил бывшего сотрудника колонии к 3,5 годам условного лишения свободы.