В мурманской рыбе превышены нормативы мышьяка

Управление контролирующего органа «Россельхознадзор» в Республике Коми провело и публично отчиталось о результатах мониторинга безопасности и качества продуктов, поступающих в розничную торговлю. В I-м полугодии нынешнего календарного года было взято 22 пробы, которые касались замороженной рыбы, кормов для домашних животных и меда. Они были отправлены в федеральный Центр контроля качества.



Ни всем продуктам удалось пройти предусмотренную проверку. В число неблагонадежных пищевых товаров попала рыба из Мурманского региона. Как информирует контролирующий орган Республики Коми, негативные результаты показали анализы мороженой пикши. В потрошеной рыбе без головы было обнаружено превышение действующих норм мышьяка:



изготовитель «Норд Пилигрим» - в 2.6 раза;



производитель «Рыбопромысловая фирма Вариант» - в 7.4 раза;



изготовитель «Чапома» - в 1.74 раза.



Данные показатели, зафиксированные в продукции производителей города Мурманск и области, свидетельствуют о фактах отсутствия современной системы комплексного контроля за качеством и безопасностью производимой продукции. При этом отсутствует надлежащий контроль со стороны местных служб. Профильный «Россельхознадзор» принял предусмотренные меры. Они направлены на изъятие из рознично-торгового оборота пищевой и кормовой продукции, которая представляет опасность для человека и домашних животных.В целом, пользователям рекомендуется всегда обращать внимание на внешний вид предлагаемой к реализации замороженной рыбы. Этот полезный продукт может принести значительный вред, если рыба была заморожена с опозданием, нарушением технологии или подлежала внеплановой разморозке. Эти факторы формируют благоприятную среду для восстановления активной жизнедеятельности опасных бактерий, а также накопления определенных ядов. При покупке рыбы целесообразно отследить состояние глаз. Они не должны быть впавшими, белыми или мутными.