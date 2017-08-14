В мурманской рыбе превышены нормативы мышьяка
Управление контролирующего органа «Россельхознадзор» в Республике Коми провело и публично отчиталось о результатах мониторинга безопасности и качества продуктов, поступающих в розничную торговлю. В I-м полугодии нынешнего календарного года было взято 22 пробы, которые касались замороженной рыбы, кормов для домашних животных и меда. Они были отправлены в федеральный Центр контроля качества.
Ни всем продуктам удалось пройти предусмотренную проверку. В число неблагонадежных пищевых товаров попала рыба из Мурманского региона. Как информирует контролирующий орган Республики Коми, негативные результаты показали анализы мороженой пикши. В потрошеной рыбе без головы было обнаружено превышение действующих норм мышьяка:
- изготовитель «Норд Пилигрим» - в 2.6 раза;
- производитель «Рыбопромысловая фирма Вариант» - в 7.4 раза;
- изготовитель «Чапома» - в 1.74 раза.
В целом, пользователям рекомендуется всегда обращать внимание на внешний вид предлагаемой к реализации замороженной рыбы. Этот полезный продукт может принести значительный вред, если рыба была заморожена с опозданием, нарушением технологии или подлежала внеплановой разморозке. Эти факторы формируют благоприятную среду для восстановления активной жизнедеятельности опасных бактерий, а также накопления определенных ядов. При покупке рыбы целесообразно отследить состояние глаз. Они не должны быть впавшими, белыми или мутными.
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