В НАО провели учения – спасли условно терпящий бедствие вертолет

Ненецкий автономный округ >> Происшествия >> 29.08.2017

По легенде в труднодоступной местности терпит бедствие вертолет Ми-8 с десятью пассажирами на борту, в том числе троими членами экипажа. Два человека погибли. У МИ-8 отказал двигатель, связь с экипажам потеряна. Вертолет следовал по маршруту п. Хорей-Вер – п. Харьягинский – Нарьян-Мар. Спасатели, сотрудники МЧС, авиационно-спасательного центра должны отработать межведомственное взаимодействие в условиях ЧС и спасти людей.

Во время тренировочных мероприятий отработаны практические действия спасателей и экипажа, проведена воздушная тренировка. Выполнены спуски с использованием спускного устройства, эвакуация пострадавших в медицинские учреждения, отгрузка багажа и грузов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по НАО сообщили, что отработка ликвидации чрезвычайной ситуации проведена успешно, а цели достигнуты. В ходе тренировки свои силы показали сотрудники ГУ МЧС РФ по НАО, УМВД, Ненецкого АКАСЦ МЧС, "Северо-Западного Авиационно-спасательного центра" Нарьян-Марской РПСБ, Ненецкой окружной больницы, КУ НАО "ПСС", 1 ПСЧ ФПС НАО.

Тренировка продемонстрировала высокий уровень обмена информацией и взаимодействия между федеральными и территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями НАО по ликвидации ЧС.

Подобные учения проводятся регулярно, чтобы отработать навыки спасательной работы в тяжелых погодных условиях. В Ненецком округе много отдаленных территорий, на которые невозможно добраться ничем, кроме воздушного транспорта. Поиски терпящего бедствие объекта тоже осложнены, особенно в зимний период. Туман, снежные заносы, метель ухудшают видимость практически до нулевой. В таких условиях ликвидировать ЧС гораздо сложнее, чем, например, в центральной части страны или на юге.





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