Под Сыктывкаром конекрады увели ценный Приз

Республика Коми >> Происшествия >> 30.08.2017

В селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми потеряли гнедого коня. Случившее оказалось бы незамеченным, но Приз (так зовут коня) довольно известен и является победителем и призером многих соревнований и гордостью района. Ценный Приз могли увезти в сторону Кировской области, о чем сообщил тренер конного центра "Аврора" Г. Политова.

Приз - доверчивый, поэтому мог пойти за любым человеком, а зайти в чужую машину ему тоже было просто, так как он привык ездить на соревнования. Представители конного центра уверены, что коня украли. Сделали это, скорее всего конкуренты. Удивляет, что заявление в полицию по поводу кражи коня никто не написал, да и факт кражи не подтвержден.

Узнать Приза легко – это коричневый конь со звездой на лбу, с белыми задней и передней левыми ноги, а задняя правая – увеличена в размерах. Этот конь важен для центра, так как выступает на всероссийских соревнованиях и международных соревнованиях.

Пропажу скакуна обнаружили, когда с прогулки вернулись не все лошади. Приза так и не нашли, а второй скакун - Хэйларх, пришел весь в грязи с оторванной веревкой на шее. Именно поэтому было сделано предположение, что Приза украли, так как с веревкой конь никогда бы не пошел в машину.

Окрестности конного центра уже обыскали с собаками, и нашли очевидца, который видел, как двое неизвестных вели коня, прикармливая капустными листами.

Кому понадобилось красть скакуна? Сделать это могли только по двум причинам – конкуренты, которые не хотели победы Приза на очередных соревнованиях, или с целью использования его как генетического материала, для выведения породистого потомства. С конем злую шутку сыграло то, что по характеру он очень доверчив, дружелюбен и тянется к людям, поэтому мог пойти абсолютно за любым человеком, даже незнакомым.





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