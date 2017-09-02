Сыктывкарский стадион школы-интерната №4 срочно нуждается в реконструкции

В Сыктывкаре пришла в полную негодность спортплощадка коррекционной школы-интерната. Этот интернат стал известен благодаря своим именитым выпускниками - чемпионам российских и европейских соревнований, Сурдолимпийских игр. И. Балясников, директор Федерации легкой атлетики Коми, опубликовал в соцсети запись о том, как побывал в школе, которая решила сделать сектор для прыжков в длину. Ивана пригласили туда в качестве консультанта.



Балясников был в шоке от увиденного, так как футбольное поле заросло травой, а территория представляет собой полный букет нарушении техники безопасности. В таких условиях не только нельзя заниматься спортом, это опасно, а учитывая, что в интернате живут дети-инвалиды со всей республики, такое состояние объекта недопустимо.



Напомним, что в настоящий момент в школе-интернате обучаются и постоянно проживают дети с частичным и полным отсутствием слуха. У школы денег на поддержание инфраструктуры в должном порядке нет. Директор не раз предпринимал шаги, обращаясь в Министерство образования с просьбой помочь, но помощи не дождался. Дополнительного финансирования интернату взять просто негде. Балясников хочет обратить внимание на сложившуюся ситуацию главы Коми, Минобразования и Минспорта.



Существует много госпрограмм, направленных решение как раз таких вопросов, на улучшение жизни детей-инвалидов, но на интернат и его стадион не хотят обращать внимания. Легкоатлет возмущен, что власти постоянно пиарятся на мероприятиях, которые призваны помогать детям, но делают это только для того, чтобы заработать себе имидж заботливых чиновников. На самом деле дети, а особенно дети-инвалиды, никому не нужны, и ситуация со стадионом четвертой школы-интерната об этом свидетельствует. Она требует скорейшего решения.