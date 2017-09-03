Школьники Ковдорского района выбивали зарплату у работодателя с помощью прокуратуры

Устроиться на работу летом может далеко не каждый школьник. В первую очередь дети идут на работу для того, чтобы заработать карманных денег, но большинство организаций и предприятий платят слишком мало. Если работодатели обещают много, в желающих у них работать дефицита нет, но не факт, что обещанную зарплату они получат на руки, и получат вообще.



Прокурорская проверка стала необходима после того, как ребята, устроившиеся на работу, не смогли получить кровно заработанная деньги вовремя, что является нарушением действующего законодательства. Школьников Ковдорского района сначала кормили пустыми обещаниями, и только вмешательство прокуратуры помогло решить вопрос. Параллельно был выявлен ряд нарушений при оформлении школьников на временную работу.



Прокуратура Ковдорского района проверила выполнение трудового законодательства во время трудоустройства несовершеннолетних на временную работу на летних каникулах. Выявлены нарушения в работе предприятия, в частности, неознакомление с требованиями охраны труда, неправильное оформление документов при приеме на работу и личных карточек, ненадлежащий учет трудовых книжек.



Установлено, что источником финансирования компенсации расходов по организации трудоустройства несовершеннолетних является муниципальный бюджет. Деньги предоставлялись на основе соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. По условиям этого соглашения, орган местного самоуправления получал субсидию 2 раза в месяц, но это условие не было соблюдено по срокам.



Прокурора района вынесла представления руководителю предприятия и руководителю органа местного самоуправления. В настоящий момент рассмотрение представлений контролирует прокуратура района и Мурманской области.