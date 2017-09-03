Школьники Ковдорского района выбивали зарплату у работодателя с помощью прокуратуры

Мурманская область >> Происшествия >> 03.09.2017

Устроиться на работу летом может далеко не каждый школьник. В первую очередь дети идут на работу для того, чтобы заработать карманных денег, но большинство организаций и предприятий платят слишком мало. Если работодатели обещают много, в желающих у них работать дефицита нет, но не факт, что обещанную зарплату они получат на руки, и получат вообще.

Прокурорская проверка стала необходима после того, как ребята, устроившиеся на работу, не смогли получить кровно заработанная деньги вовремя, что является нарушением действующего законодательства. Школьников Ковдорского района сначала кормили пустыми обещаниями, и только вмешательство прокуратуры помогло решить вопрос. Параллельно был выявлен ряд нарушений при оформлении школьников на временную работу.

Прокуратура Ковдорского района проверила выполнение трудового законодательства во время трудоустройства несовершеннолетних на временную работу на летних каникулах. Выявлены нарушения в работе предприятия, в частности, неознакомление с требованиями охраны труда, неправильное оформление документов при приеме на работу и личных карточек, ненадлежащий учет трудовых книжек.

Установлено, что источником финансирования компенсации расходов по организации трудоустройства несовершеннолетних является муниципальный бюджет. Деньги предоставлялись на основе соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. По условиям этого соглашения, орган местного самоуправления получал субсидию 2 раза в месяц, но это условие не было соблюдено по срокам.

Прокурора района вынесла представления руководителю предприятия и руководителю органа местного самоуправления. В настоящий момент рассмотрение представлений контролирует прокуратура района и Мурманской области.





Рекомендуем по теме:

8,5 млн руб. выделят в Череповце на летнее трудоустройство подростков

220 организаций и предприятий предоставят рабочие места подросткам на время каникул

Пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан" состоялся в Ковдоре

Вахтовики Коми требуют зарплату голодовкой

Диспетчерская служба такси "Везет" вышла на вологодский рынок

"Русский Север" представили в Тотьме участники фестиваля снежных скульптур


Форекс для новичков

Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа

Как зарабатывать Форексом на жизнь

Архангельские ливни обнажили очередной брак в работе дорожников

Соломенский мост будет выдерживать почти 100 тонн
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета