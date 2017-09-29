Автовокзал Сыктывкара разваливается на глазах у пассажиров

Третью неделю жители Сыктывкара возмущаются практически разрушенным городским автовокзалом. Он буквально разваливается, хотя с момента его открытия прошло всего 3 года.



В 2014 года здание выглядело свежо и надежно, а сегодня ступени разрушены полностью, плитка отваливается, а мусор валяется под ногами. Какие-то недостатки попытались прикрыть плакатами и объявлениями, но процесс разрушения этим не остановить.



В этом здании работают люди, которые ответственны за его состояние. Они подвергают опасности не только свое здоровье и здоровье сотрудников, но и сотен пассажиров, которые каждый день ходят по развалинам. В настоящее время крыльцо к муниципальной или частной собственности не относится. Оно имеет шансы продержаться в таком состоянии до наступления зимы, а после ступени покроются льдом, и травм избежать уже не удастся. Власти города уже три недели делают вид, что ничего не происходит, а возьмутся за решение проблемы лишь тогда, когда начнется отсчет пострадавших.



Люди признаются, что иногда плитка осыпается прямо на их головы, а со стен сыпется штукатурка, но руководство автовокзала даже не считает нужным огородить эти места. Они считают, что жители города к такому равнодушию уже привыкли, а гости столицы Коми приходят в ужас, когда приезжают в город и разрушенные ступени – это первое, что они видят. Имиджу города наносится непоправимый ущерб, и в таких условия заниматься привлечением туристов даже как-то стыдно.



Администрация Сыктывкара выкупила автовокзал в 2017 г. Ее представители рассказали, что в муниципальную собственность приняли нежилое помещение площадью 708 кв. м., а другие помещения здания, в том числе крыльцо и инфраструктура не находятся в собственности города. По условиям договора именно арендатор автовокзала должен следить за состоянием помещений и делать капитальный или текущий ремонт.