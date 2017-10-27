Череповецкий суд признал местный мясокомбинат виновным в загрязнении атмосферы

Облуправление Росприроднадзора провело на предприятии проверку, по результатам которой был сделан вывод, что оно 6 месяцев работает без спецразрешения на выбросы вредных веществ. Измерения состава воздуха показали, что в нем переизбыток формальдегида, сажи, диоксида серы, бензопирена и других веществ, и это далеко не все параметры, по которым показатели превышены. За это нарушение мясокомбинату придется заплатить административный штраф 180-200 тыс. руб. или приостановить свою работу на 3 месяца.



Представитель мясокомбината Н. Заводчикова заявила, что с обвинениями не согласна, потому что на заводе разработан проект снижения выбросов еще в прошлом году. В этом году он прошел согласование и его отправили в Росприроднадзор, который его не принял.



Череповецкий мясокомбинат относится к природоохранным мероприятиям ответственно. В 2013 г был упразднен цех переработки биоотходов, и сейчас они перерабатываются в Шексне. Выбросов в атмосферу в прошлом году по сравнению с 2013 г стало меньше на 1,6 тонн. Завод платит за выброс вредных веществ систематически. Но эти смягчающие обстоятельства никак не оправдывают тот факт, что завод работал без необходимого документа.



Но судья оказался непреклонен. Для выполнения выбросов необходимо спецразрешение, которого у мясокомбината нет. Сейчас работа предприятия приостановлена на 80 дней. Также комбинату запрещено использовать дымовые трубы в котельной. Решение суда пока в силу не вступило, поэтому его можно обжаловать в течение 10 дней.



Для предприятия вступление в силу карательных мер может обернуться существенными потерями и нарушением ряда договоров с потребителями, поэтому убытки будут большими. И это не считая получения спецразрешения и выплаты штрафа.







