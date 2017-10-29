Мурманск окажет поддержку родственникам пропавшего Ми-8

Аэропорт "Мурманск", правительство Мурманской области, все службы города хотят оказать помощь родственникам пропавших членов экипажа и пассажиров вертолета Ми-8. Он потерпел крушение в районе Шпицбергена в четверг.



Глава региона М. Ковтун отметила, что в предварительном списке пропавших людей, жителей Мурманской области нет.



Аэропорт Мурманска является запасным в маршруте следования в Баренцбург, но область и МЧС готовы оказать необходимую помощь. В частности, МЧС окажет психологическую помощь. Центр управления в кризисных ситуациях постоянно находится на связи с координационным спасательным центром Норвегии в Буде.



Поиск вертолета в предполагаемом районе крушения продолжают в сложных метеоусловиях. Пока информации о каких-либо находках не поступало, но еще в день пропажи вертолета спасатели говорили об обнаружении предполагаемого места случившейся катастрофы. Из Тромсе доставлен глубоководный аппарат, он не смог пока подтвердить эти предположения спасательной службы.



Напомним, что в четверг спасательная служба Северной Норвегии обнародовало информацию о крушении Ми-8 с 8 людьми на борту. Вертолет потерпел крушение над морем всего в нескольких километрах от Баренцбурга, входящего в архипелаг Шпицберген. В "Конверс Авиа" подтвердили, что вертолет принадлежит их авиакомпании.



Сейчас район крушения обследуется с воздуха, воды и берега. Спасатели Норвегии рассказал, что в момент исчезновения люди слышали звуки работающего двигателя вертолета, но потом они внезапно исчезли. Для родственников членов экипажа и пассажиров открыта "горячая линия". Их уже оповестили о пропавших без вести.



Причиной катастрофы могла быть утрата ориентации в пространстве по причине сложных метеоусловий, так как на маршруте Пирамида – Баренцбург ухудшение погоды наблюдалось с 26 октября, в том числе в день пропажи Ми-8. В месте падения обнаружили масляное пятно. Вертолет может находиться на глубине 100 м.