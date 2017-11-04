Жители Новой Вигли пожаловались на несанкционированную свалку

В Роспотребнадзор и Минприроды Карелии отправлена жалоба жителей Прионежья. В Новой Вилге образовалась несанкционированная свалка на пересечении ул. Р. Гончара и ул. Западная. Возле мусорных контейнеров кто-то начал складировать отходы 6 месяцев назад. Здесь свалены деревья, кустарники, ТБО, строительный мусор, который разносят животные и ветер на сотни метров. Свалка уже занимает 10 кв. м. и постоянно увеличивается в размере.



Получается, что проводимые в поселке работы по благоустройству, которые сопровождаются вырубкой деревьев и кустарников, проходят по согласованию с руководством, а значит, оно знает о существовании свалки. Мусор, который сельчане выбрасывают в контейнеры, регулярно вывозится, но то, что свалено рядом, остается, постепенно начинает гнить, разлагаться и не дает дышать людям, проживающим в соседних домах. Сейчас ситуацию спасает только то, что на улице уже холодно, мусор промерзает и не издает сильных запахов.



Для решения этой проблемы достаточно было бы провести профилактическую беседу с местными предприятиями, населением и вывезти мусор, но ничего не делается.



Власти стараются не замечать не самой свалки отходов, ни жалоб местных жителей. Администрацию Нововилговского поселения никак не реагирует на ситуацию, поэтому жители направили коллективную жалобу главе Нововилговского сельского поселения, Администрации Прионежского района, руководителю Росприроднадзора Карелии, министру по природопользованию и экологии Карелии.



Жители требуют срочно принять меры, напоминая, что по закону имеют право на благоприятную окружающую среду, что закреплено в ст. 42 Конституции РФ. Они не понимают, как в их маленьком по размеру и количеству жителей населенном пункте (1,8 тыс. человек) руководители не могут увидеть, что творится у них на глазах.

