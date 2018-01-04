В Коми оценили готовность к ЧС

Республика Коми >> Происшествия >> 04.01.2018

Итог общереспубликанской тренировки по ликвидации аварий на объектах ЖКХ подведен в Коми. Большинство администраций оценены на "удовлетворительно", хотя отмечен ряд серьезных промахов.

Противоаварийную тренировку провели сразу после празднования Нового года под руководством зампредседателя правительства Коми, министра ЖКХ и тарифов К. Лазарева. По его словам, в стране во время новогодних праздников отмечается снижение числа чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения аварийных ситуаций, налаживания взаимодействия между ведомствами организована республиканская тренировка, целью которой является поддержание в готовности средств и сил, обеспечивающих жизнедеятельность населения, объектов экономики во время праздников. В администрации всех городов и районов направлены вводные по всевозможным смоделированным нештатным ситуациям (технологические нарушения объектов  водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения).

Председатель комитета ГО и ЧС Коми А. Бурцев рассказал, что тренировка стартовала в 9:00, когда путем автоматизированной программы подали соответствующий сигнал. Через 8 минут поступил еще один сигнал - сбой в системе электроэнергии, позже - авария в системе теплоснабжения.

Все были оповещены в автоматизированном режиме, кроме Усть-Куломского района и  Троицко-Печорского. Здесь случился технический сбой, который оказался не выдуманным, а настоящим, и проблему пришлось решать. Также серьезный недостаток – это прекращение приема докладов с мест во время оповещения. Эту проблему удалось быстро решить. В результате действий высокие оценки получили только Инта, Воркута, Сыктывдинский район. Замечания касались оформления планов и документов.

В конце селектора было объявлено, что режим готовности снижаться не будет, а контроль во время праздников продолжится.





Рекомендуем по теме:

Единую госсистему предупреждения ЧС в Коми изучили слушатели Управления противопожарной службы

Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами

18 млн руб. ежегодно выделяются на республиканскую госпрограмму "Развитие образования"

В Коми создадут экологический портал

В Коми сформировано новое правительство


12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Торговля на Форекс: использование двух скользящих

Сезон катков в Череповце стартовал

В Мурманске повысят тарифы на медпомощь
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета