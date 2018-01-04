В Коми оценили готовность к ЧС

Итог общереспубликанской тренировки по ликвидации аварий на объектах ЖКХ подведен в Коми. Большинство администраций оценены на "удовлетворительно", хотя отмечен ряд серьезных промахов.



Противоаварийную тренировку провели сразу после празднования Нового года под руководством зампредседателя правительства Коми, министра ЖКХ и тарифов К. Лазарева. По его словам, в стране во время новогодних праздников отмечается снижение числа чрезвычайных ситуаций.



Для предупреждения аварийных ситуаций, налаживания взаимодействия между ведомствами организована республиканская тренировка, целью которой является поддержание в готовности средств и сил, обеспечивающих жизнедеятельность населения, объектов экономики во время праздников. В администрации всех городов и районов направлены вводные по всевозможным смоделированным нештатным ситуациям (технологические нарушения объектов водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения).



Председатель комитета ГО и ЧС Коми А. Бурцев рассказал, что тренировка стартовала в 9:00, когда путем автоматизированной программы подали соответствующий сигнал. Через 8 минут поступил еще один сигнал - сбой в системе электроэнергии, позже - авария в системе теплоснабжения.



Все были оповещены в автоматизированном режиме, кроме Усть-Куломского района и Троицко-Печорского. Здесь случился технический сбой, который оказался не выдуманным, а настоящим, и проблему пришлось решать. Также серьезный недостаток – это прекращение приема докладов с мест во время оповещения. Эту проблему удалось быстро решить. В результате действий высокие оценки получили только Инта, Воркута, Сыктывдинский район. Замечания касались оформления планов и документов.



В конце селектора было объявлено, что режим готовности снижаться не будет, а контроль во время праздников продолжится.