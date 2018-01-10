В Череповце участились травмы людей, катающихся на горках

Архангельская область >> Происшествия >> 10.01.2018

Травмы на горах получают и дети, и взрослые каждый день, но серьезных среди них до определенного момента было немного. Но 8 января 17-летняя девушка получила травму позвоночника, скатываясь с горки на обычной ватрушке. Несчастный случай произошел на Соборной горке, и сейчас девушка находится под наблюдением в детской горбольнице.

Пострадавшая получила компрессионный перелом позвоночника - типичную травму при катании на ватрушках. Ее пришлось прооперировать и поместить в отделение нейрохирургии. Главврач детской горбольницы В. Иванова уже привыкла зимой к таким травмам. В целом она отмечает, что во время каникул ажиотажа по травмам не было. Было всего 3 обращения: дети получили закрытые черепно-мозговые травмы, т. е. ударились головой об лед. В прошлом году травм было гораздо больше.

Что касается Соборной горки, то только 8 января на ней травмировались женщина, мальчик и две девочки. Несмотря на то, что на горке установлены аншлаги и заграждения, висят предупреждающие знаки об опасности при катании на неподготовленных спусках, люди их игнорируют. Желающих покататься слишком много, и люди не хотят стоять в очереди, чтобы съехать с горы, поэтому и выбирают неподготовленные спуски. Удивляет, что этим грешат не только дети, но и их родители.

Несмотря на то, что в городе горок много, пользоваться люди предпочитают только теми, что находятся в центре города или в местах массовых прогулок. Но как показала практика, желающих скатиться на санках или ватрушках гораздо больше, чем приспособленных для этого горок. Для решения этой проблемы городские власти не делают ничего, рассчитывая на то, что зимние каникулы уже подошли к концу, а значит, такого ажиотажа на горках как раньше не будет.





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