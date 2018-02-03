20 млн руб. получили сотрудники порта "Витино"

Мурманская область >> Происшествия >> 03.02.2018

Благодаря мерам регионального следственного комитета в рамках расследования дела, 157 работников порта "Витино" получили выплату задолженности по зарплате на 20 млн руб.

Напомним, что предприятие находится под следствием, поскольку в результате преступных действий руководителей МСП "Витино" были нарушены охраняемые государством права и интересы сотрудников предприятия на получение оплаты труда. Общая сумма долга по заработной плате составила 20625667,31 руб., но за какой период накопилась задолженность, следственные органы не сообщают.

Региональный УФССП РФ, УФССП РФ по Крыму, ТУ Росимущества Мурманской области установили местонахождение и оценили состояние имущества предприятия и достигли возмещения ущерба. В январе во время проведения торгов на 29 млн руб., было реализовано имущество "Витино" - "Редут" (несамоходный земснаряд), что дало возможность рассчитаться с долгами перед работниками порта.

С момента возбуждения дела выполнен огромный объем следственных действий и процессуальных работ, в том числе на территории РФ. Произведено около 300 допросов свидетелей и 100 потерпевших, допросов специалистов, экспертов. Были проведены обыски, выемки в местах нахождения бухгалтерской и финансовой документации, проведены экономические и финансово-аналитические исследования.

По уголовному делу до сих идут следственные и процессуальные действия, направленные на восстановление прав работников на своевременную зарплату и привлечение недобросовестного работодателя к наказанию. Расследование контролирует руководство следственного управления.

Напомним, что против порта "Витино" в Кандалакше, который закрылся еще в 2014 г, дело еще ведется, но банкротом предприятие до сих пор не признано.





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