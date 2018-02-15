Картельный сговор раскрыт в Карелии
Карельское управление ФАС возбудило дело о картельном сговоре во время торгов в отношении 5 компаний и индивидуального предпринимателя Петрозаводска, которые занимались поставкой детского питания в учреждения здравоохранения.
Нарушения имели место в 2015-2017 гг. на 51 аукционе на поставку детского питания в организации здравоохранения республики. Сумма начальной цены контрактов - свыше 74,2 млн руб. При проведении тендеров снижение цены составляло 0,5 - 1,5%. Антимонопольщики возбудили дело в отношении петрозаводских компаний "Мегаторг плюс", "Детские программы", "Все для ваших детей", "Петроторг", "Онежснаб" и ИП Андреев, чьими заказчиками в разное время стали 16 карельских учреждений.
Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка и материалы центрального аппарата ФАС РФ, которые получили в результате взаимодействия с членами проекта "За честные закупки" ОНР (Общероссийского народного фронта).
Напомним, что в республике ранее уже выявлялись картели на поставку медоборудования, препаратов (дело в отношении санкт-петербургских компаний "Никамед", "Медлон-ДВ", "Медлон", виновных в картельном сговоре на поставки медизделий в больницы Карелии) и на строительные работы, но с поставками детского питания пришлось столкнуться впервые.
Заседание комиссии управления ФАС по рассмотрению данного антимонопольного дела состоится 20 марта. Если вина обвиняемых будет доказана, компаниям грозят штрафы до 50% стоимости торгов.
Напомним, что в январе стало известно, что ФАС РФ подготовила для правительства и внесла на рассмотрение пакет предложений по ужесточению наказаний для участников картельных сговоров, например, предлагается ввести конфискацию имущества для руководителей, вступивших в сговор фирм.
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