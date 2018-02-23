МВД по Коми: не только от администрации и охраны зависит безопасность детей в школе

Республика Коми >> Происшествия >> 23.02.2018

МВД по Республике Коми озвучило некоторые рекомендации для родителей, которые заботятся о безопасности своих детей в школе.

Представители ведомства настоятельно рекомендует родителям подробно рассказывать отпрыскам о безопасном поведении в школе – это, что поможет избежать многих серьезных проблем.

Надо доходчиво донести ребенку, что конфликты нельзя решать кулаками – только мирным путем с помощью, например, разговора. Это будет иметь больший эффект. Также не стоит лезть в чужие драки, а сразу же сообщить о происходящем старшим – охраннику или учителю.

Дети должны понимать, что за свои действия они понесут ответственность. В драке ребенок может пострадать сам, а может нанести оппоненту сильную травму, даже не планируя этого. Если удастся доказать, что ребенок причинил средние или тяжкие травмы сопернику, то его поставят на учет, то есть биография уже будет испорчена. Если же виновнику исполнилось на тот момент 14 лет, тогда за его действия грозит уже уголовная статья.

Другая проблема, с которой ваш ребенок может столкнуться – это кража его вещей. Надо пояснить, что не надо держать гаджеты в открытых карманах курток, брюк. Оставленный телефон на парте также может стать мишенью для воров. Затем найти преступника будет нелегко.

Дети должны понимать, что не надо хвастаться в школе дорогими ценными вещами. Лучше вовсе обсудить это, и пояснить, что таким вещам в школе не место. Если он все же носит их в школу, то пусть всегда держит при себе. Если все таки случилась кража, то полицию надо вызвать незамедлительно.

Также посоветуйте ребенку избегать темных закоулков, подсобок, подвалов и чердаков.





Рекомендуем по теме:

Школы Коми на пятидневку не перейдут

Сыктывкарцы не хотят иметь больше двух детей

15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей

Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО"

Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом


Лучшие валютные пары для торговли на Форекс бирже

На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны

На базе Устюженского АПК открывается новое молочное предприятие

Последние новости мирового футбола в обзоре дня

Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске

1000 высокотехнологичных операций провели хирурги Вологды

Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета