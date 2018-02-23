МВД по Коми: не только от администрации и охраны зависит безопасность детей в школе

МВД по Республике Коми озвучило некоторые рекомендации для родителей, которые заботятся о безопасности своих детей в школе.



Представители ведомства настоятельно рекомендует родителям подробно рассказывать отпрыскам о безопасном поведении в школе – это, что поможет избежать многих серьезных проблем.



Надо доходчиво донести ребенку, что конфликты нельзя решать кулаками – только мирным путем с помощью, например, разговора. Это будет иметь больший эффект. Также не стоит лезть в чужие драки, а сразу же сообщить о происходящем старшим – охраннику или учителю.



Дети должны понимать, что за свои действия они понесут ответственность. В драке ребенок может пострадать сам, а может нанести оппоненту сильную травму, даже не планируя этого. Если удастся доказать, что ребенок причинил средние или тяжкие травмы сопернику, то его поставят на учет, то есть биография уже будет испорчена. Если же виновнику исполнилось на тот момент 14 лет, тогда за его действия грозит уже уголовная статья.



Другая проблема, с которой ваш ребенок может столкнуться – это кража его вещей. Надо пояснить, что не надо держать гаджеты в открытых карманах курток, брюк. Оставленный телефон на парте также может стать мишенью для воров. Затем найти преступника будет нелегко.



Дети должны понимать, что не надо хвастаться в школе дорогими ценными вещами. Лучше вовсе обсудить это, и пояснить, что таким вещам в школе не место. Если он все же носит их в школу, то пусть всегда держит при себе. Если все таки случилась кража, то полицию надо вызвать незамедлительно.



Также посоветуйте ребенку избегать темных закоулков, подсобок, подвалов и чердаков.