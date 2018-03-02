Доверчивая петрозаводчанка лишилась 190 тысяч по вине кавалера

Подозреваемый в краже солидной суммы со счета молодой жительницы Петрозаводска задержан. Решается вопрос о возбуждении дела в отношении любителя азартных интернет-игр и чужих денег, сообщает пресс-служба МВД Карелии.



История началась с середины минувшего года, когда девушка познакомилась с прибывшим из ближнего зарубежья 28-летним мужчиной. Спустя какое-то время взаимная симпатия привела к тому, что молодые люди решили жить вместе. Петрозаводчанка доверяла кавалеру и поделилась с ним информацией об открытом ею банковском вкладе. Сожитель в свою очередь посоветовал подруге перевести сбережения на другой счет, якобы под более высокий процент.



В конце февраля вернувшаяся с учебы домой студентка не застала дома ни возлюбленного, ни его вещей, ни собственного ноутбука. Она сразу заподозрила неладное и поспешила в банк. Там ее ждал очередной удар: оказывается все деньги с ее счета «ушли». Пришлось обращаться в полицию.



Оказалось, злоумышленник не терял времени зря и успел покинуть пределы республики. Разыскали его спустя двое суток в Мурманской области. В ходе допроса выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев он систематически переводил деньги карельской подруги на собственный счет через мобильное приложение. Манипуляции со счетом мужчина проводил в ночное время, пользуясь телефоном спавшей хозяйки денег, а после удалял с него СМС-сообщения о транзакциях.



При задержанном оказались лишь 6 тысяч из украденных 190. Накопления бывшей подруги он истратил на азартные онлайн-игры. Удалось установить место, куда был продал «позаимствованный на прощанье» ноутбук: гаджет изъят и возвращен законной владелице.



Полиция Петрозаводска возбудила дело в отношении иностранца по факту кражи, решается вопрос о его содержании под стражей до суда.