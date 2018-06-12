Дольщики "Монолитстроя" снова остались без жилья

Архангельская область >> Происшествия >> 12.06.2018

Участники долевого строительства череповецкого жилкомплекса "Уют" на ул. Наседкина остались без жилья не первый раз. Застройщик в лице компании "Монолитстрой" в очередной раз сорвал срок сдачи жилого дома, обозначенный июнем 2018 г.

Своих квартир люди так и не увидели, при этом исправно платили деньги, вовремя делали взносы. В настоящее время в доме нет даже перегородок, поэтому он еще далек до окончательного этапа строительства. В квартирах частично вставлены окна, сделана разводка по квартирам, стояков канализации и отопления нет, как и электричества. В среднем одна квартира в строящемся доме стоит порядка 2 млн руб., квартир 200, а общая сумма их стоимости - 400 млн руб. На эту сумму можно было построить не один жилой дом, и куда застройщик опять дел деньги, еще предстоит разбираться.

Дольщики настроены решительно, потому что некоторые оплатили стоимость квартиры полностью, взяли ради этого ипотеку, вложили материнский капитал, а в результате жить негде. Ипотеку люди платят уже 5 лет, но квартиры, на которые ее брали нет.

В семье Кондауровых долгожданную квартиру ждут уже около 5 лет. Они решили купить ее для сына, но за это время сын успел отслужить в Президентском полку, закончить университет,  а жилья до сих пор нет.

Компания "Монолитстрой" запустила процедуру банкротства, а все дольщики вступают в реестр кредиторов. Руководитель компании от комментариев отказывается и никаких пояснений людям не дает, ссылаясь на то, что журналисты всегда врут. Лично объясниться с дольщиками, он, вероятнее всего, не рискнет.

Предостережение "Монолитстрою" уже объявляла прокуратура Череповца, и если застройщик не исполнит обязательства, его привлекут к уголовной ответственности.





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