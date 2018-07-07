Две компании Карелии оштрафованы за картельный сговор при проведении торгов на строительство больниц

Республика Карелия >> Происшествия >> 07.07.2018

Фирмы получили огромные штрафы за организацию сговора при возведении больниц, о чем сообщила пресс-служба УФАС республики. 

Антимонопольщики назначили компаниям "ЭСТ-Строй" и "Карелстроймонтаж" админштрафы свыше 1 млн руб. каждой. Директора "ЭСТ-Строй" оштрафовали на 20 тыс. руб. 

Фирмы заключили соглашение на участие в тендерах по выполнению строительных и ремонтных работ. Они приняли участие в 11 аукционах на 12,8 млн руб., в том числе, когда заказчиками выступали Сегежская ЦБ и Детская ЦБ. 

Стоимость госконтрактов на аукционе снизилась всего на 2%, поэтому республика доплачивала компаниям суммы из своего бюджета. В сговоре также участвовали компании "МОНА", "Спорт-Сити", "ДВМ", "МастерПак".

Напомним, что согласно антикоррупционному закону запрещено договариваться со сдерживании или поддержании цен.

Доказательствами в деле стали документы и сведения электронных площадок по запросу УФАС. В ходе внезапной проверки подозреваемых также были выявлены прямые доказательства заключения сговора.





Рекомендуем по теме:

Картельный сговор раскрыт в Карелии

За нарушение закона о рекламе в Коми будут беспощадно штрафовать

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

В четырех "Ласточках" Карелии появится wi-fi за 3,3 млн руб.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"

В Сыктывкаре открылся Дом дружбы народов


Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

Кинотеатр под открытым небом открылся в Сыктывкаре

Украинские онлайн казино: доступны лучшие порталы

Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию батонов

Онлайн-казино: бонусы и демо

В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"

ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета