Две компании Карелии оштрафованы за картельный сговор при проведении торгов на строительство больниц

Фирмы получили огромные штрафы за организацию сговора при возведении больниц, о чем сообщила пресс-служба УФАС республики.



Антимонопольщики назначили компаниям "ЭСТ-Строй" и "Карелстроймонтаж" админштрафы свыше 1 млн руб. каждой. Директора "ЭСТ-Строй" оштрафовали на 20 тыс. руб.



Фирмы заключили соглашение на участие в тендерах по выполнению строительных и ремонтных работ. Они приняли участие в 11 аукционах на 12,8 млн руб., в том числе, когда заказчиками выступали Сегежская ЦБ и Детская ЦБ.



Стоимость госконтрактов на аукционе снизилась всего на 2%, поэтому республика доплачивала компаниям суммы из своего бюджета. В сговоре также участвовали компании "МОНА", "Спорт-Сити", "ДВМ", "МастерПак".



Напомним, что согласно антикоррупционному закону запрещено договариваться со сдерживании или поддержании цен.



Доказательствами в деле стали документы и сведения электронных площадок по запросу УФАС. В ходе внезапной проверки подозреваемых также были выявлены прямые доказательства заключения сговора.