7 детей утонули в Архангельской области с начала купального сезона

Специалисты ГИМС сделали рейд по популярным местам пляжного отдыха региона. Уже 7 детей 2-12 лет утонули в озерах и реках Архангельской области, а всего с начала года в Поморье погибло 32 человека, среди которых 9 детей. С июня зафиксировано 16 смертельных случаев на воде.



Спасатели каждый день проводят проверки по акватории Северной Двины с целью предотвращения несчастных случаев, но это мало помогает. В ходе рейдов выясняется, что в водоемах находятся преимущественно дети без присмотра родителей, а взрослые купаются в нетрезвом состоянии. Был случай, когда мужчина катал на моторной лодке 5 детей без спасательных жилетов и в месте, не предназначенном для купания. Его ждет штраф, а плавсредство отправлено на штрафстоянку.



МЧС напоминает, что в Архангельской области официально разрешено купаться только в Котласском, Холмогорском, Вельском, Онежском, Ленском, Няндомском районах, а в ближайшее время откроются еще несколько пляжей. Все остальные пляжи для купания не предназначены и купаться в них опасно.