7 детей утонули в Архангельской области с начала купального сезона

Архангельская область >> Происшествия >> 16.07.2018

Специалисты ГИМС сделали рейд по популярным местам пляжного отдыха региона. Уже 7 детей 2-12 лет утонули в озерах и реках Архангельской области, а всего с начала года в Поморье погибло 32 человека, среди которых 9 детей. С июня зафиксировано 16 смертельных случаев на воде.

Спасатели каждый день проводят проверки по акватории Северной Двины с целью предотвращения несчастных случаев, но это мало помогает. В ходе рейдов выясняется, что в водоемах находятся преимущественно дети без присмотра родителей, а взрослые купаются в нетрезвом состоянии. Был случай, когда мужчина катал на моторной лодке 5 детей без спасательных жилетов и в месте, не предназначенном для купания. Его ждет штраф, а плавсредство отправлено на штрафстоянку.

МЧС напоминает, что в Архангельской области официально разрешено купаться только в Котласском, Холмогорском, Вельском, Онежском, Ленском, Няндомском районах, а в ближайшее время откроются еще несколько пляжей. Все остальные пляжи для купания не предназначены и купаться в них опасно. 





Рекомендуем по теме:

В регионе отремонтируют спортзалы

ФАС Москвы задним числом обнаружила сговор в организации детского отдыха в Карелии

Доабортное консультирование в Архангельской области спасло 2 тыс. детей

В Архангельской области может появиться новый заказник

В Карелии изменился порядок получения путевок в детские лагеря

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей


ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино

ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино

Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"

"ЛУКОЙЛ" планирует реализовать предпроект "Пустозерск-2018"

В Коми построят крупнейший в истории региона ледовый стадион

В Череповце прошел финал конкурса "Мисс уникальность"

В Архангельске отметили День молодежи
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета