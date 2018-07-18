На улице Вологды наши книгу 1900 г. выпуска
В Вологде нашли раритетную книгу - третий том собрания сочинений А. Толстого 1900 г. типографии М. Стасюлевича. Книга имеет весьма привлекательную обложку с портретом писателя золотым тиснением и переплетом.
Книга найдена прямо на улице, во всяком случае, так утверждает человек, который ее нашел и пожалел остаться неизвестным. Он нашел ее во время работ по благоустройству улицы, а находку решил отдать Вологодской областной научной библиотеке им. Бабушкина.
На данный момент в фондах ВОУНБ уже имеются книги А. Толстого от того же издателя. Они выпущены в 1898, 1899, 1900 гг., хотя имеют более скромное внешнее оформление. Эти книги поступили из женской гимназии Вологды и церковно-приходской школы Никольска.
Найденная книга в хорошем состоянии, хотя ей и требуется косметическая реставрация. В таком виде она вряд ли лежала в земле. Ориентировочная стоимость находки - 4-5 тыс. руб. (по такой цене продаются аналоги в интернет-магазинах), но реальную стоимость могут определить только эксперты.
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