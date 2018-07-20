В Мезенском районе привлекли к ответственности фермера, смошенничавшего с грантом

Архангельская область >> Происшествия >> 20.07.2018

Житель Архангельска В. Круглов получил в 2016 г. 1,4 млн руб. на развитие свиноводческой фермы в д. Лампожня. Деньги требовалось распределить по плану расходов: на ремонт складских и производственных зданий, на покупку животных, сельскохозяйственной техники. Но осужденный потратил деньги как сам захотел. Законодательством такой поступок определен как мошенничество в особо крупном размере, особенно если участь, что деньги государства давало в виде гранта.

Фермер через друзей и родственников обналичивал грантовые средства, покупал на них продукты. В свое оправдание он говорит, что тратил деньги на семенные нужды и своей вины не признает, что ставит под сомнение его адекватность.

После прокурорской проверки Круглов вернул всю сумму ущерба, причиненного государству, но уголовное дело все равно направили в Лешуконский районный суд.

Суд постановил взыскать сумму причиненного ущерба 1 ,5 млн руб. с должника, а 2 должностных лица из администрации Мезенского района привлечены к дисциплинарной ответственности.





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