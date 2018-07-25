Мурманские салоны красоты поплатятся за ущерб природе

Прокуратура Октябрьского админокруга Мурманска провела проверку, направленную на обеспечение безопасного обращения с отходами в деятельности салонов красоты, которые имеют солярии.



В салонах красоты образуются, а потом накапливаются отходы I-IV класса опасности. Нарушение правил в работе с ними могут повлечь вред жизни и здоровью не только человека, но и окружающей среде. В частности, во многих салонах даже нет специальных помещений для хранения старых ртутных ламп, тары для их хранения, а ответственное лицо, которые должно отвечать за обращение с опасными отходами, не назначено.



В отношении руководителей многих салонов красоты возбуждены дела об административных правонарушениях, которые отправлены в Министерство природных ресурсов Мурманской области на рассмотрение.



В целях устранения нарушений обращения с отходами производства прокуратура внесла представления, которые тоже находятся на рассмотрении.



К сожалению, такая ситуация характерна для большинства салонов карсты, которые вместо того, чтобы способствовать красоте и здоровье, наносят ущерб здоровью своих клиентов.