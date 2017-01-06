В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии

В Воргашоре на днях была обнаружена утечка в трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2. Найти проблемное место на участке было сложно по причине сильного парения и низкой температуры. В это время столбик термометра опустился до – 38 градусов.



Несмотря на то, что восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода устранили, мэр Воркуты И. Гурьев сообщил, что в ряде домов до сих пор не восстановлено полноценное отопление.



Сейчас 9 многоквартирных домов оказались в критическом состоянии, потому что произошло завоздушивание стояков, а оставаться в таком холоде без отопления – это катастрофа для жильцов.



Управляющая компания не смогла должным образом оценить свои возможности и завоздушивание вовремя не устранила. Нужно было всего лишь заявить о том, что сотрудников для ликвидации неполадок не хватает, и тогда проблем удалось бы избежать. Но расслабленность ответственных лиц после праздников и нежелание попросить помощи, привлеки к более тяжелым последствиям.



Сейчас ремонтники работают круглосуточно. В ночную смену дополнительно привлекли ремонтные бригады Воркутинских ТЭЦ, УК и МУП СТС. Постоянно контролируется состояние температуры в квартирах и администрация готова предоставить жильцам маневренный жилой фонд до устранения последствий аварии, но люди соглашаются на это неохотно, потому что боятся оставлять без присмотра свои квартиры. Пока воргашорцы спасаются обогревателями или живут у соседей.



Над устранением последствий утечки в трубопроводе работают около 30 специалистов.



Сейчас некоторые квартиры отключены от отопления полностью, в других замерз только один стояк, одна или две комнаты не обогреваются. Для некоторых временным пристанищем стали гаражи, где находиться теплее, чем в квартире.