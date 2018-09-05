Прокуратура Кольского района провела проверку МКУ "Управление городским хозяйством" Заозерска

Архангельская область >> Происшествия >> 05.09.2018

Проверка выявила участок теплотрассы 600 м в аварийном состоянии. Именно он должен обеспечивать  теплом 8 многоквартирных домов и госпиталь. График капремонта теплотрассы нарушен, а необходимые работы на теплотрассе не проведены.

Администрация Заозерска не принимает меры по контролю за оплатой долгов ресурсоснабжающим организациям за поставленные ресурсы.

Причиной возникшей ситуации стала нерасторопность руководства города, которое вовремя не провело тендер на производство ремонтных работ по ул. Генерала Чумаченко в  рамках программы обеспечения комфортной среды проживания населения региона. На это было выделено 9,5 млн руб.

В  адрес главы администрации Заозерска внесено представление о ликвидации допущенных нарушений закона, причин, им способствующих.

Это не первое нарекание со стороны прокуратуры в адрес администрации Заозерска, а вопрос теплоснабжения  никогда с повестки дня не снимается. Ранее здесь были выявлены нарушения в промышленной безопасности мазутной котельной. Удивляет, почему руководство города до сих пор занимает свои посты, а правительство региона никак не наведет порядок в городе.





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