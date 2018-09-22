В Архангельске загорелся теплоход "Соломбала"

Архангельская область >> Происшествия >> 22.09.2018

Возгоранию на судне присвоена повышенная степень сложности, но по какой причине он произошел, пока не известно.

Информация в службу спасения о возгорании на судне поступила утром, когда судно находилось у причала в районе Соломбалы. Там оно стояло на ремонте. Повышенная степень сложности пожара – это стандартная степень, которая присваивается возгоранию на воде.  

К моменту прибытия пожарных горела одна каюта на палубе, поэтому возгорание быстро локализовали и полностью потушили. Итогом пожара стала полностью выгоревшая каюта размером 3х4 м. Дальше огню распространиться не дали. Пострадавших в ЧП нет.

Судя по месту возгорания, скорее всего, имело место неосторожное обращение с огнем, т. е. человеческий фактор. Избежать жертв удалось только потому, что в это время экипаж уже был на ногах и в каюте никого не было.

Сейчас специалисты устанавливают причину  ЧП и оценивают ущерб, нанесенный судну. Теперь стоянка "Соломбалы" увеличится по времени, а количество ремонтных работ пополнится восстановлением каюты. 





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