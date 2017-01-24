Дикие волки стали появляться на улицах Красавино

Вологодская область >> Происшествия >> 24.01.2017

В Вологодской области удалось поймать трех волков в лесу рядом с городом Красавино в Великоустюгском районе. Была среди них и пара хищников, терроризировавших в последние несколько месяцев жителей городка. Они нападали на домашних собак, а иногда их можно было увидеть прямо на улице.

В Красавино появлением волков в городе были сильно обеспокоены. Администрация поселения подтвердила, что такие случаи действительно имели место. На официальном сайте города было размещено обращение к жителям, которых просили незамедлительно сообщать о появлении хищников рядом с жилыми домами.

Местные охотники организовали большую охоту на волков, в которой приняли участие 23 человека из Великого Устюга и Красавино.

Председатель охотобщества района А. Хабаров рассказал, что удалось добыть трех волков. В городе периодически появлялись либо волк-одинока, либо пара волков. Удалось застрелить именно эту пару – волчицу и волка. Самец оказался очень крупный, около 60 км (обычный вес волка не превышает 50 кг). Добыли пару в 1,5 км от Красавина, а перед этим они снова наведывались в город в ночное время и загрызли собаку в районе железнодорожного вокзала.

Хабаров также рассказал, что охотники вышли на след еще трех волков возле деревни Будрино, огородили район флажками и добыли еще одного волка. Туши застреленных хищников отправили на экспертизу в ветстанцию, где должны проверить, не болели ли звери бешенством.
Волка-одиночку обнаружить и поймать пока не удалось, потому что одиночкам всегда скрыться легче, а почуяв охотников, он затаился и в последнее время в городе не появлялся.

Напомним, что волков в населенные пункты приводит голод. В лесу получить добычу гораздо сложнее, чем в городе, поэтому больше всего от хищников страдают собаки.





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