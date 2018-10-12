В Ижемском районе Коми ждут падение ступеней ракеты «СОЮЗ-2»

Ракета-носитель "Союз-2" с космодрома Плесецк стартует 19 октября, а район падения ее ступеней объявлен опасным.



В администрации Ижемского района, ссылаясь на Минобороны России, сообщают, что старт назначен на 03:30 - 06:30. Опасным считается определенный район Ижемского района в период 19 - 20 октября, поэтому жителей просят воздержаться от посещения потенциально опасной территории. Аналогичное предупреждение также появилось на портале Усть-Цилемского района, который граничит с Ижемским.



ЕДДС Ижемского района – (82140) 94430.



Напомним, что ракеты "Союз-2" предназначены для выведения в космос аппаратов орбиты разной дальности с имеющихся стартовых комплексов. Также это может быть запуск грузовых и пилотируемых космических кораблей по программе МКС.



Сейчас процесс замены некоторых видов "Союза" завершен по причине прекращения эксплуатации устаревших типов носителей. Для выведения пилотируемых кораблей процесс перехода на "Союз-2" заморожен в 2013 г. из-за нехватки финансирования. Завершить переход на "Союз-2" планируется в 2020 г.