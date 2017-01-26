В Коми за прошлый год совершено 6300 преступлений в нетрезвом состоянии

Министр внутренних дел Республики Коми В. Половников заявил, что на сегодня большое потребление алкоголя является самой злободневной проблемой, влияющей на уровень преступности. В 2016 г. лица в нетрезвом состоянии совершили более 6300 преступлений (55,4% от общего количества). В стране это один из самых высоких показателей, что не может не вызывать опасений.



В прошлом году полиция проверила около 1350 объектов, занимающихся продажей спиртосодержащей продукции, не подлежащей употреблению внутрь. На 92 объектах незаконно сбывали товары, поэтому там было изъято около 46770 единиц или 46370 л товара.



В Ухте был зафиксирован случай, когда у владельца изъяли 36 тыс. единиц продукции, но суд обязал вернуть их владельцу.



Проверки, проведённые в прошлом году, выявили нарушения, по которым возбудили 150 административных протоколов, 51 из них за ведение предпринимательства без госрегистрации, как частный предприниматель, 99 – за незаконную торговлю товаров, запрещенных к свободной реализации или ограниченных для продажи.



В 2017 г. меры по пресечению незаконного оборота парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта, будут продолжены.



Половников также сообщил, что в течение прошлого года установлено больше 5 тыс. водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 800 автомобилистов сделали это не первый раз.



Общее количество преступлений в Коми в прошлом году сократилось на 20,4%. Это снижение обусловлено федеральным законом, который некоторые составы преступлений декриминализовал, поэтому улучшение показателя в большей степени стало возможным благодаря цифрам. В республике позитивная динамика наблюдается впервые за 5 лет. Раскрываемость преступлений выросла незначительно – до 60% с 58,8%.