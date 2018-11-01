Затонувший плавучий док ПД-50 был размеров с Красную площадь

Затонувший в Росляково док ПД-50 был единственным в европейской части страны грузоподъёмностью 80 тыс. тонн и площадью палубы 23 тыс. кв. м. Этот размер сопоставим с Красной площадью в Москве.



Он был единственным исполнителем ремонта крупнотоннажных кораблей, в том числе атомных подлодок, транспортных судов с водоизмещением 25 тыс. тонн.



Берег на губе Рослякова оборудован причальной стенкой в 325 м, имеет подходы, не требующие проводки лоцманов, а глубина в районе набережной - 5 - 14 м.



Два дня назад при выходе крейсера "Адмирал Кузнецов" после осмотра плавучий док ПД-50 затонул. Для расследования причин внезапного происшествия была собрана специальная межведомственная комиссия. Она же должна выработать решения по дальнейшей судьбе дока и возможности его замены.



Напомним, что во время инцидента башенный кран упал на палубу, а причиной затопления стали перебои в электроснабжении. Пострадали 4 человека, а старший механик пропал. "Адмирал Кузнецов" повреждений не получил. Возбуждено уголовное дело.



