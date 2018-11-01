Затонувший плавучий док ПД-50 был размеров с Красную площадь

Мурманская область >> Происшествия >> 01.11.2018

Затонувший в Росляково док ПД-50 был единственным в европейской части страны грузоподъёмностью 80 тыс. тонн и площадью палубы 23 тыс. кв. м. Этот размер сопоставим с Красной площадью в Москве.

Он был единственным исполнителем ремонта крупнотоннажных кораблей, в том числе атомных подлодок, транспортных судов с водоизмещением 25 тыс. тонн.

Берег на губе Рослякова оборудован причальной стенкой в 325 м, имеет подходы, не требующие проводки лоцманов, а глубина в районе набережной - 5 - 14 м.

Два дня назад при выходе крейсера "Адмирал Кузнецов" после  осмотра плавучий док ПД-50 затонул. Для расследования причин внезапного происшествия была собрана специальная межведомственная комиссия. Она же должна выработать решения по дальнейшей судьбе дока и возможности его замены.

Напомним, что во время инцидента башенный кран упал на палубу, а причиной затопления стали перебои в электроснабжении. Пострадали 4 человека, а старший механик пропал. "Адмирал Кузнецов" повреждений не получил. Возбуждено уголовное дело.

 





Рекомендуем по теме:

Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода

Плавучий университет оценит вред от судов в Арктике

В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"

В Ненецком округе подвели итоги навигации

Морская навигация завершилась в НАО

Воркута нуждается в новых шахтах


Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?

В двух колах Петрозаводска введен карантин по менингиту

А. Цыбульский вступил в должность главы НАО

Этап международного конкурса Фаберже могут провести в Петрозаводске

81-й сезон Поморской филармонии начался с сюрпризов

В Архангельске началась подготовка к Международному арктическому форуму

"Спартакиада - 2018" для пожилых людей прошла в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета