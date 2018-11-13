Пустошь терроризирует стая диких кабанов

Вологодский облдепартамент по охране, воспроизводству объектов животного мира проверил в охотхозяйстве предпринимателя Подмосковья, в результате чего выявил грубые нарушения.



Одну из деревень Бабушкинского района начали посещать дикие кабаны. Дикие животные своими внушительными габаритами и количеством пугают местных жителей. Кроме того, люди опасаются что из-за кабанов могут пострадать огороды селян, так как животные выходят из леса, только если их гонит к людям голод. В первую очередь страдают от их нашествия сады и огороды.



Депутаты заксобрания области рассказали о происшествии на заседании, а областной охотдепартамент направил в охотхозяйство "Глухарь" проверку. Предприниматель Подмосковья считает, что все обвинения в адрес его питомника надуманы, поскольку в деревне Пустошь никто не живет. Но согласно официальным данным, в деревне проживают 2 мужчины 67 и 90 лет, и землей они в силу возраста не занимаются. Но за их безопасность и жизнь переживают жители соседней деревни, которые и подняли шумиху.



Глава Миньковского поселения, в чьем составе деревня Пустошь, П. Скобин считает, что дикие кабаны угрозы не представляют и в загон их загонять не стоит. Но лицензии у предпринимателя на разведение кабанов нет, и этот вопрос будет рассматриваться.