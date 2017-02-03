Бывший преподаватель подал в суд на ПетрГУ

Политолог Г. Яровой считает, что причиной его увольнения из вуза стала гражданская активность. Бывший сотрудник ПетрГУ подал в суд на руководство университета. Он пытается оспорить свое увольнение, и в Петрозаводском горсуде сегодня будет рассматриваться его дело.



Официальная версия увольнения – прогулы преподавателя, и Яровой не отрицает, что два раза уезжал в загранкомандировки, но командировочное удостоверение должным образом не оформлял. Но каждый раз он ставил в известность руководство, а его отсутствие не приводило к срывам лекций.



Г. Яровой проработал в ПетрГУ 14 лет, написал ряд трудов, которые стали материалами для изучения в вузах страны. За этот время в нарушении трудовой дисциплины уличен ни разу не был, поэтому увольнение он воспринимает как политически мотивированное и связанное его сотрудничеством с организацией "Голос", следящей за ходом проведения выборов в стране.



Увольнение последовало после того как университет получил запрос, в котором была просьба проверить преподавателя на предмет выезда за границу. На основании запроса с Ярового взяли объяснительные, а после - уволили. Самое интересное, что совет вуза единогласно решил обратиться к руководству с требованием отменить суровое решение, так как веских юридических оснований для увольнения не было. Политолог в это время тоже не сидел сложа руки и обратился в суд, чтобы его не только восстановили в должности, но раскрыли подоплеку произошедшего.



Яровой уверен, что суд он выиграет, потому что мистический запрос, которого никто не видел – это не основание для увольнения. Скорее всего, руководство вуза не хотело осложнять отношения с властью, и активный политолог в этой ситуации мог бы стать помехой.