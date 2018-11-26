2 тонны незаконно выловленной рыбы обнаружено на борту научно-экспедиционного судна

Северному управлению гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды принадлежит судно "Михаил Сомов", экипаж которого подозревается в браконьерстве.



В погрануправлении ФСБ Арктического региона сообщают, что на борту суда было найдено 6 сибирских осетров, 1,5 тыс. сигов, 108 атлантических лососей, контейнер-рефрижератор, рыболовная сеть. Ущерб биоресурсам региона приблизительно оценивается в 15 млн руб.



Научно-экспедиционное судно снабжает оборудованием, припасами арктические экспедиции, доставляет сотрудников на научные станции, участвует в проведении научных обследований арктических льдов, но рыбный промысел не входит в обязанности судна, поэтому по данному факту идет проверка.



Напомним, что на форуме "Во славу отечества" электроход "Михаил Сомов" был признан "морским наследием России", а в Архангельске 28 ноября на его борту должна пройти торжественная передача экипажу памятного знака. Судно имеет уникальную историю с антарктическими дрейфами и капитанами - героями Советского Союза.