За неделю в Архангельске сгорели 9 человек

В Архангельске провели заседание КЧС для предотвращения повторения трагических ситуаций при пожаре. Первый пожар в году произошел 1 января и унес жизни 3 взрослых и одного ребенка. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Эта же причина стала причиной смерти еще троих человек в Вилегодском районе.



Участники совещания обращали внимание на необходимость устанавливать во всех квартирах пожарные датчики со звуковым сигналом, чтобы спящие смогли его услышать и эвакуироваться.



Главам поселений и муниципальных образований рекомендовали сделать акцент на профилактической работе: организовать посещение многодетных, неблагополучных семей. Праздники продолжаются, поэтому надо позаботиться о местах с массовых скоплений людей.



На совещании должны были выработать эффективные меры предотвращения критической ситуации, учесть все слои населения.



Также присутствующие обсудили неготовность пожарных водоемов. При пожаре в д. Маурино огнеборцам пришлось ездить за водой к источнику за 1 км от места пожара, поэтому дом полностью уничтожен огнем. В нем погибли 2 человека.