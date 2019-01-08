За неделю в Архангельске сгорели 9 человек
В Архангельске провели заседание КЧС для предотвращения повторения трагических ситуаций при пожаре. Первый пожар в году произошел 1 января и унес жизни 3 взрослых и одного ребенка. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Эта же причина стала причиной смерти еще троих человек в Вилегодском районе.
Участники совещания обращали внимание на необходимость устанавливать во всех квартирах пожарные датчики со звуковым сигналом, чтобы спящие смогли его услышать и эвакуироваться.
Главам поселений и муниципальных образований рекомендовали сделать акцент на профилактической работе: организовать посещение многодетных, неблагополучных семей. Праздники продолжаются, поэтому надо позаботиться о местах с массовых скоплений людей.
На совещании должны были выработать эффективные меры предотвращения критической ситуации, учесть все слои населения.
Также присутствующие обсудили неготовность пожарных водоемов. При пожаре в д. Маурино огнеборцам пришлось ездить за водой к источнику за 1 км от места пожара, поэтому дом полностью уничтожен огнем. В нем погибли 2 человека.
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