В Коми выявлены случаи ремонта хороших дорог и завышения смет на ремонтные дорожные работы

Республика Коми >> Происшествия >> 09.02.2017

Контрольно-счетная палата Коми провела проверку расходования средств на ремонт дорог в регионе и выявила массу нарушении. Например, Удорский район больше всего денег потратил на ремонт дорог, отвечающих нормативам. Делали это для того, чтобы положить деньги себе в карман, но этот факт еще нужно доказать.

В список нарушений, зафиксированных во время проверки Счетной палаты, включены следующие пункты:

- не проводилась оценка транспортного и эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- 13 муниципалитетов из 20 не утвердили нормативы на затраты и правила расчета ассигнований из своих бюджетов на дорожные виды работ;
- некоторые муниципалитеты даже утвержденные правила и нормативы не применяли на практике;
- отсутствие нормативов затрат привело к невозможности рассчитать объем субсидий;
- только в 3 муниципальных образованиях был утвержден порядок ремонта и содержания дорог.

В Сыктывкаре отдельные дорожные работы по сметам обошлись в 8,8 раза дороже, чем годом ранее. Расценки на некоторые виды работ можно назвать незаконными. В частности, в Удорском районе были обнаружены превышения затрат всего на 1 км дорог почти в 8 раз!

Помимо этих нарушений сотрудники Счетной палаты зафиксировали нарушения нормативов Градостроительного кодекса и гарантийных сроков.

После проверок КСП был проведен анализ полученной информации и принято решение представить необходимые рекомендации в правительство республики и Министерство строительства. В 5 администраций муниципальных образования направили представления. Несмотря на выявленные факты, которые в некоторых случаях могут стать причиной возбуждения уголовных дел, представители Счетной платы не сказали ничего по поводу наказания, которые могут понести проштрафившиеся ответственные лица.





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