"Ростелеком" и "РКК-Вологда" заподозрены в мошенничестве

В пресс-службе прокуратуры Архангельской области сообщили, что после проверки заведено уголовное дело на "Ростелеком" и "РКК-Вологда" по подозрению в мошенничестве особо крупных размеров.



В 2013 г. между "Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты" и "Ростелеком" заключен контракт, по которому "Ростелеком" обязан был выполнять поставку оборудования, делать монтаж системы оповещения граждан, готовить ее к использованию как комплексную систему экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Компания пригласила в качестве субподрядчика "РКК-Вологда".



Оборудование приняли и оплатили сразу на 11,3 млн руб. Но проверка показала, что его до сих пор нет. Это и стало причиной открытия уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемые пока никак не смогли объяснить, куда ушли миллионы и почему оборудования нет. Уголовное дело возбудили по ст. 159 части 4 Уголовного Кодекса РФ. Для обеих попавших под следствие компаний, это серьезный удар по имиджу, и в случае доказательства обвинений это может негативно сказаться на будущем компаний.