"Ростелеком" и "РКК-Вологда" заподозрены в мошенничестве

Архангельская область >> Происшествия >> 22.01.2019

В пресс-службе прокуратуры Архангельской области сообщили, что после проверки заведено уголовное дело на "Ростелеком" и "РКК-Вологда" по подозрению в мошенничестве особо крупных размеров.

В 2013 г. между "Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты" и "Ростелеком" заключен контракт, по которому "Ростелеком" обязан был выполнять поставку оборудования, делать монтаж системы оповещения граждан, готовить ее к использованию как комплексную систему экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Компания пригласила в качестве субподрядчика "РКК-Вологда".

Оборудование приняли и оплатили сразу на 11,3 млн руб. Но проверка показала, что его до сих пор нет. Это и стало причиной открытия уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемые пока никак не смогли объяснить, куда ушли миллионы и почему оборудования нет. Уголовное дело возбудили по ст. 159 части 4 Уголовного Кодекса РФ. Для обеих попавших под следствие компаний, это серьезный удар по имиджу, и в случае доказательства обвинений это может негативно сказаться на будущем компаний.





Рекомендуем по теме:

Директор мурманской фирмы стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов

Картельный сговор раскрыт в Карелии

Бывший сотрудник УФСИН осужден за взятки

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Вологда заключила выгодный контракт и провела выставку внедорожной техники

Единая геоинформсистема появилась в НАО


Сыктывкарский фотограф А. Штепа завоевала золото International Photo Salon Numismatics Awards 2018

В Череповце открылась новая спортплощадка

НКО Ненецкого округа получили дополнительно 2,5 млн руб. субсидий

В НАО против сибирской язвы привили 150,5 тыс. северных оленей

В кандалакшском кинотеатре к Новому году откроется новый зал

Фестиваль "Снеголед" попал в топ-200 лучших мероприятий России

Как выбрать сильное онлайн казино
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета