В торговых сетях Архангельска изымают лотерейные автоматы

Борьба с азартными развлечениями все еще находится в горячей фазе. В это раз сотрудники прокуратуры Архангельской области обнаружили множественные нарушения Федерального закона, который регламентирует проведение лотерей в крупных магазинах.



По информации от Русской Газеты были проверены 57 архангельских супермаркетов, и везде были обнаружены аппараты, позволяющие проводить мгновенные лотереи. Совместный рейд налоговиков и полицейских принес улов из 21 автомата, которые были демонтированы и изъяты. Прочие аппараты, которые позволяли играть на деньги, хозяева оперативно убрали своими силами.



Стоит напомнить, что проведение лотерей негосударственными структурами в Российской Федерации запрещено. Соответствующий закон вышел в 2014 году. Но запреты принимают к сведению далеко не все субъекты хозяйствования, которых привлекает перспектива легкой прибыли. Так, аппараты, на которых изображается сантехник с подписью "Моментальная лотерея" от компании, не принадлежащей государству, до сих пор функционируют в торговых центрах большинства российских регионов.



Такие автоматы привлекают людей возможностью мгновенного выигрыша. Надеясь на денежный приз, посетители торговых центров бросают в специальный приемник для монет 10 рублей. Далее начинает двигаться изображение, после чего человеку демонстрируется надпись с просьбой еще раз оплатить билет. При этом никакие лотерейные билеты данные автоматы не выдают и не печатают.



Сейчас горе бизнесменов привлекут к административной ответственности. Их могут обязать платить штраф до 350.000 рублей. Юридические лица несут не только финансовую ответственность. Полной конфискации подлежит все их оборудование, которое использовалось для получения незаконного дохода. Соответствующие пояснения дал Александр Хромцов, занимающий должность прокурора и контролирующий исполнение федерального законодательства.



Чтобы проиллюстрировать неотвратимость наказания, прокурор привел пример с архангельским организатором лотерей, который разместил терминалы сразу в нескольких торговых центрах города. Ему придется заплатить штраф в размере 300.000 рублей. Директор предприятия, установившего автоматы, получил как должностное лицо штраф в размере 15.000 рублей. Соответствующее решение было вынесено судом. Претензии были предъявлены и владельцам зданий, где в нарушение требований законодательства были установлены лотерейные терминалы. При повторных инцидентах к ним обещали применить более жесткие санкции.





Контролирующие органы обращают внимание на тот факт, что борьба с незаконными автоматами не приносит ожидаемых результатов. Так, даже в тех торговых павильонах, где недавно прошли рейды, аппараты возвращаются на место максимум через неделю. Такая ситуация имеет простое объяснение. Финансовая выгода от установки оборудования куда значительнее, чем размер штрафа. Представители налоговой службы считают, что ситуация кардинально не изменится, пока денежные санкции не будут увеличены. Требуется принятие более строгих законов, которые действительно могли бы повлиять на поведение должностных лиц, ответственных за повсеместное распространение терминалов.



Лотерейные аппараты являются далеко не единственной головной болью проверяющих органов. Так, в торговых центрах регулярно изымают игровые автоматы, запрещенные законом. Архангельские сотрудники полицейского ведомства проверяют 13 типов терминалов, которые используются для совершения торговых сделок по бинарным опционам. Изготовители оборудования говорят о том, что наличие такой функции относит технику к категории биржевых систем, а не игровых автоматов.



Прокурор Хромцов поясняет, что в спорных случаях назначается проведение экспертизы. При установлении факта, что аппарат относится к игровым автоматам, владелец несет уголовную ответственность за организацию запрещенных законом азартных развлечений.



Активно борются правоохранительные органы и налоговые работники с незаконными лотерейными терминалами и игровыми аппаратами и в остальных регионах СЗФО. Государственные служащие стараются пресечь практику установки соответствующего оборудования в крупных торговых павильонах Ленинградской области.





Так, в отношении жителя Санкт-Петербурга накануне было возбуждено уголовное дело за монтаж игрового автомата. Несознательный гражданин в арендованном им помещении ТЦ под видом платежного терминала разместил игровой автомат с выходом в глобальную сеть. Аппарат мог принимать ставки, использовался для незаконного получения финансовой выгоды.



Недавно отличились и жители Вологды, которые в составе группы из четырех человек установили сразу 8 игровых аппаратов в торговых павильонах и кафе, расположенных вблизи трасс. По итогам проверки было инициировано уголовное дело. Виновные лица раскаялись, признали вину, в результате чего отделались штрафом. Суд обязал каждого из нарушителей выплатить в пользу государства 50.000 рублей.