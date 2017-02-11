В Коми у отца-одиночки хотят отобрать 8 детей

Республика Коми >> Происшествия >> 11.02.2017

В Коми у отца-одиночки хотят отобрать 8 детей. Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних г. Печоры. Она требует, чтобы органы опеки требовали в суде лишения родительских прав законного родителя.

Причина радикального требования - плохое состояние жилища семьи. В Минтруда уверены, что неудобное жилье – не вина отца, а вина властей города, которые не смогли обеспечить семью нормальными условиями существования. Они обещали предоставить жилье в городе, но дали его в п. Березовка, а проблема нестандартной семьи только усугубилась. До Березовки из города нужно ехать нескольких десятков километров, и этот путь приходится переодевать ежедневно, потому что в поселке нет школы, а в Березовку автобусы не ходят, а железнодорожная станция находится в 5 км.

По этой причине многодетная семья осталась в городе, где у нее неблагоустроенное жилье. Березовское жилье осталось закреплено за ней, и, несмотря на то, что они так не живут, коммунальные платежи обязаны оплачивать. Сейчас долг по этой квартире составляет 100 тыс. руб. Мужчина не платит за это жилье, но коммунальные платежи списывают у него со счета принудительно.

В органах опеки отца считают хорошим родителем, с постоянной работой, без вредных привычек, а его детей прилежными учениками.

Минтруда республики считает, что предвзятое отношение к многодетной семье противоречит семейной политике государства и указам президента РФ. Ведомство уже подало обращение в органы ЖКХ с просьбой приостановки взыскания коммунальных долгов и нашло способ реструктуризировать эти долги. Муниципалитет обязан предоставить большой семье жилье в Печорах. И в то время как обычные люди и органы опеки помогают семье всеми возможными способами, власти города не делают ничего, чтобы помочь нуждающимся.





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