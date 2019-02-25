В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК

Автоинспекторы остановили автомобиль BMW X6, которым управляла женщина - директор кировской УК "Кировский жилсервис" Н. Лучинская. Она сопротивлялась и угрожала заявить о домогательствах со стороны полиции.



Женщина была в состоянии алкогольного опьянения после посещения местного бара. Очевидец сообщил, что за рулем иномарки находится нетрезвый водитель, и машину остановили на ул. Ферсмана. На женщину составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. После проведения в лаборатории алкотеста, который показал превышение нормы алкоголя в крови в 2 раза, было возбуждено административное производство.



Напомним, что после посещения рюмочной "От заката до рассвета" Н. Лучинскую не смутило ее состояние, и она села за руль, подвергая опасности жизни пешеходов. Лучинская - обладатель звания "Образцовый управдом" в 2016 г. "Образцовый управдом" поле задержания дрался, выбивал телефон из рук сотрудников полиции, а потом стал заявлять, что его домогались, хотя камера видеонаблюдения зафиксировала обратное.