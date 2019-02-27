Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Архангельская область >> Происшествия >> 27.02.2019

11 августа 2015 г. - 29 декабря 2017 г. С. Кокорин на левом берегу р. Онега не организовал охрану общественного порядка. В период распутицы, ледостава там не было ни одного сотрудника полиции.

29 декабря прошлого года дежурный помощник из-за ледохода не мог направить на левый берег полицейских для проверки информации о ситуации, угрожающей жизни людей. 

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что в ту ночь из Онеги в полицию поступил звонок о том, что в его дом пытаются влезть посторонние. Мужчина уточнил, что употреблял наркотики. История закончилась трагически - 44-летний онежанин сначала убил выстрелом 13-летнюю дочь, а потом себя.

Уголовное дело в отношении С. Кокорина направлено в суд, поскольку косвенно именно он виноват в том, что сотрудники полиции не приехали по вызову вовремя.

По факту принятия процессуального решения УМВД РФ Архангельской области проводит служебную проверку. Если сотрудника признают виновным, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность, предписанную законом после вступления решения суда с силу.





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