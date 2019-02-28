Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

Вологодская область >> Происшествия >> 28.02.2019

Плачевное состояние Красного моста возмущает местных жителей. Ремонт моста был долгий, принес немало неудобств местным жителям. Он обошлись казне города в 17,8 млн. руб., и еще до окончания гарантийного срока ремонтных работ начал разваливаться. Уже обсыпалась отделка, видны швы, ржавчина, отслоение штукатурки, ломаются перила по сварочному шву. 

Проблема в том, что подрядчик, выполнявший работы СК "Новый дом" после выполнения таких некачественных работ закрылся, поэтому не понятно, кто будет выполнять ремонт по гарантийному сроку. Кроме того, за фирмой числятся долги перед субподрядными организациями и своими рабочими. 

Предъявлять претензии некому. Местные жители задаются вопросом, как некачественный работы могли принять?

22 сентября 2018 г. комиссия принимала работу строителей, и это был третья попытка оценки работы подрядчика. До этого 2 раза специалистам не понравилось качество отделки, обнаружены щели перил, сварные швы, покрытые ржавчиной. Эти недочеты были устранены. Также не было специальных разрезов, предотвращающих деформацию конструкции во время зимних температурных перепадов.





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