Сотрудники бассейна в Коми наказаны за халатность

Причастные к отравлению детей хлором сотрудники бассейна "Орбита" получили наказание, хотя окончательный список виновных еще не сформирован.



Главный инженер вместе с технологом бассейна "Орбита" в Сыктывкаре, где дети отравились хлором, отделались выговорами. Эти люди отвечали за хлорирование воды в бассейне. Итог по факту произошедшего будет оглашен после окончания проверки.



Для расследования Минспорта Коми организовало инспекционную комиссию. Также массовое отравление детей расследуют сотрудники следкома Сыктывкара.



Но многие родители, чьи дети отравились хлоркой, не согласны с такими наказанием, которое, по сути, никак не отражается на виновных. Выговор – это, по их мнению, формальное наказание, которые ничего за собой не влечет. Виновные не получили материальное наказание, они не лишились своих рабочих мест, и нет гарантии, что подобная халатность не повторится. Пока родители отравившихся детей ждут окончательного приговора, а после этого будут решать, как им действовать дальше. Возможно, они потребуют от виновных компенсации.