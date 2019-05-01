В Коми обнаружили мед с канцерогенами

Управление Россельхознадзора Коми сообщило о результатах лабораторных исследований меда. Образцы продукта были отобраны в целях планового контроля для обеспечения качества и безопасности продукта. Испытания проводил центр ВГНКИ (Москва).



Специалисты проверили 4 образца меда, и пришли к неутешительным выводам. В меде ИП Ильина Р.Т. (с. Гагшор) обнаружено превышение содержания метронидазола. Это антимикробный препарат, обладающий канцерогенными свойствами. Применять его для продуктивных животных запрещено. Ведомство провело внеплановую проверку, по ее результатам будет выписано предписание о введении режима усиленного лабораторного контроля. Проверка показала, что этот мед употреблять нельзя, это опасно для здоровья, а его покупали не только односельчане производителя.



Также были проверены образы меда КФХ Лысова А.Ю. (с. Лэзым), меда натурального цветочного ИП Романов А.А. (Сыктывкар), мед натурального цветочного донник ИП Романов А.А. (Сыктывкар). Эти образцы оказались пригодными для питания.

