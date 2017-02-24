Вахтовики Коми требуют зарплату голодовкой

Республика Коми >> Происшествия >> 24.02.2017

В Коми вахтовики, работающие на месторождении, решили пойти на отчаянный шаг - объявить голодовку. Им не платят за работу уже несколько месяцев и хотят выгнать из поселка, где они проживают во время работы.

Несколько месяцев люди работали в тяжелых условиях тундры, и пока уехать отсюда не могут, потому что опасаются, что в этом случаи они своих денег никогда не увидят. Об этом рассказал начальник участка К. Евтифьев.

Первые задержки по выплате зарплаты в Восточном Саратаю начались в 2014 г. Но тогда это не было критичным. Официальную заработную плату выдавали стабильно, а "черную", которая в несколько раз больше, выплачивали не сразу, но постепенно. C 2017 г. начальство вообще отказалось делать какие-либо выплаты.

ЗАО "КНЭМА" объявила о банкротстве, а работников, с которыми так и не рассчиталась, начальство начало отправлять домой. 14 февраля три работника объявили забастовку, а с 16-го начали голодовку. Они считают, что у компании есть оборудование и техника, которую можно продать и рассчитаться с долгами перед людьми, но начальство на это не идет.

На горячей линии госинспекции труда пострадавшим сказали, что получая неофициальную зарплату доказать свою правоту будет непросто. Возможно, работникам выплатят то, что им причитается официально, а "черную" зарплату они вряд ли получат. И в этом виноваты сами работники, потому что согласились изначально на получение двух заплат, и прекрасно понимали, что идут на риск.

На Саратаю нет прямой связи между исполнителем и заказчиком. Работа осуществляется с помощью подрядчиков и субподрядчиков, а на пике пирамиды находится "Лукойл". Его представители утверждают, что свои обязательства полностью выполнили, а в задержке заработной платы виновата компания "КНЭМА" - один из подрядчиков.





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