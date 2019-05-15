В Североморске заблокировали сайты АУЕ

Мурманская область >> Происшествия >> 15.05.2019

Североморская прокуратура выявила 2 интернет-сайта, которые пропагандировали криминальную субкультуру АУЕ. Информация, которую предоставляли эти сайты, запрещена и направлена на формирование в неокрепшей психике детей отрицательных установок и стереотипов поведения в обществе. По этой причине прокуратура Североморска направила заявление в Октябрьский райсуд Мурманска с требованием признать информацию, предоставляемую на сайтах, запрещенной и запретить ее распространение в России. Суд заявление прокуратуры принял и одобрил блокировку сайтов.

Справка. АУЕ или Арестантское уркаганское единство - это неформальное объединение банд в России, в котором состоят подростки, юноши и девушки. Молодежное сообщество рассказывает несовершеннолетним о воровских понятиях, царящих в криминальной среде, тюремных понятиях, требует соблюдать воровской кодекс и сбор средств на "общак", обещая взамен поддержку, защиту в будущем. По сути, это пропаганда воровской романтики для молодежи, которая не знает, чем себя занять.





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